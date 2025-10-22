Επιχείρηση του ελληνικού FBI για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπαράζ συλλήψεων σε όλη την Ελλάδα

Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση του ελληνικού FBI σε Αττική και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις για «κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Την επιχείρηση συντονίζει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και εκτείνεται σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα Αττική και Κρήτη «για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες».

Πηγή: skai.gr

