Ανδρική ακέφαλη σορός χωρίς ρούχα, εντοπίστηκε σε αμάξι που έπεσε από γκρεμό, στο Καρπενήσι

Γυμνή ακέφαλη σορός εντοπίστηκε μετά από πτώση οχήματος στο Καρπενήσι- Απίθανο θεωρείται να υπήρχε και δεύτερο άτομο μέσα στο αυτοκίνητο

Καρπενήσι: Ανδρική ακέφαλη σορός χωρίς ρούχα, εντοπίστηκε μετά από τροχαίο

Της Βιβής Γκίκα

Ένα ιδιαίτερα τραγικό και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, το απόγευμα, περίπου 300 μέτρα από το Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας στο Καρπενήσι.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν μετά από ενημέρωση για όχημα που εξετράπη της πορείας του και έπεσε στον γκρεμό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στην περιοχή έσπευσαν η πυροσβεστική υπηρεσία- η οποία και επιχείρησε με 31 άνδρες- συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και η 4η ΕΜΟΔΕ και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» με drone από την ΠΕ.Π.Υ.Δ. Θεσσαλίας.

Στο όχημα που έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα, η οποία ήταν ακέφαλη και χωρίς ρούχα.

Εξετάζεται—αν και θεωρείται απίθανο—να υπήρχε δεύτερο άτομο στο όχημα.

Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί έρευνα με drone εξοπλισμένο με θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό της κεφαλής του θύματος με την 4η ΕΜΟΔΕ μάλιστα να διανυκτερεύει στο σημείο, προκειμένου να συνεχίσει τις έρευνες με το «πρώτο φως» της ημέρας.

Το περιστατικό προκαλεί ερωτηματικά λόγω των ασυνήθιστων στοιχείων που το περιβάλουν.

