Της Βιβής Γκίκα

Ένα ιδιαίτερα τραγικό και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, το απόγευμα, περίπου 300 μέτρα από το Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας στο Καρπενήσι.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από απόκρημνο σημείο, και παραδόθηκε στο #ΕΚΑΒ, άνδρας πλησίον της Ιεράς Μονής Προυσού, στο #Καρπενήσι, συνεπεία εκτροπής ΕΙΧ οχήματος.

Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης #ΕΜΑΚ και της ομάδας «#ΙΚΑΡΟΣ» (drone)… February 8, 2026

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν μετά από ενημέρωση για όχημα που εξετράπη της πορείας του και έπεσε στον γκρεμό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στην περιοχή έσπευσαν η πυροσβεστική υπηρεσία- η οποία και επιχείρησε με 31 άνδρες- συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και η 4η ΕΜΟΔΕ και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» με drone από την ΠΕ.Π.Υ.Δ. Θεσσαλίας.

Στο όχημα που έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα, η οποία ήταν ακέφαλη και χωρίς ρούχα.

Εξετάζεται—αν και θεωρείται απίθανο—να υπήρχε δεύτερο άτομο στο όχημα.

Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί έρευνα με drone εξοπλισμένο με θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό της κεφαλής του θύματος με την 4η ΕΜΟΔΕ μάλιστα να διανυκτερεύει στο σημείο, προκειμένου να συνεχίσει τις έρευνες με το «πρώτο φως» της ημέρας.

Το περιστατικό προκαλεί ερωτηματικά λόγω των ασυνήθιστων στοιχείων που το περιβάλουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.