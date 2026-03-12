Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ κοντά στην Καρδίτσα

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:18 κοντά στην Καρδίτσα με την έντασή του να υπολογίζεται στα 4,8 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ανθηρού Καρδίτσας και είχε εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στις γύρω περιοχές, όπως σε Καρδίτσα, Μουζάκι και Καλύβια.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο του δήμου Αργιθέας Καρδίτσας, στο δρόμο προς το Λεοντίτο υπάρχουν κάποιες καταπτώσεις, αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα.

Κάποιες ρωγμές έχουν παρουσιαστεί στην πόρτα της εισόδου στη Μονή Σπηλιάς, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

