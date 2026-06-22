«Χθες ήταν μια πολύ, πολύ καλή μέρα. Κάναμε πολύ καλή πρόοδο. Κάναμε ακριβώς αυτό που θέλαμε» δήλωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς για τις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους.

«Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια. Δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια» επισήμανε.

«Αυτή δεν είναι μια συμφωνία που οι ΗΠΑ επιβάλλουν στην περιοχή... Αυτή είναι μια συμφωνία που η περιοχή έχει ζητήσει απεγνωσμένα από τις ΗΠΑ να εφαρμόσουν» είπε.

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό για να διατηρήσουμε ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ. Είναι ανοιχτό» επέμεινε ο Βανς.

«Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό που θα διασφαλίζει ότι όταν προκύπτουν αναπόφευκτα συγκρούσεις, θα μπορούμε να τις επιλύσουμε».

«Όπως είπε και ο Τραμπ, μερικές φορές αυτές οι εκεχειρίες σημαίνουν απλώς ότι πέφτουν λίγο λιγότεροι πυροβολισμοί. Εμείς, όμως, θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε διαμορφώσει τον κατάλληλο συντονισμό, έτσι ώστε αν υπάρξουν ανταλλαγές πυρών —αν η Χεζμπολάχ χτυπήσει το Ισραήλ ή αν το Ισραήλ απαντήσει— να βρισκόμαστε σε πραγματική επικοινωνία μεταξύ μας και να βρίσκουμε τον τρόπο να σταματήσουμε τα πυρά».

«Οι Ιρανοί συμφώνησαν να προσκαλέσουν τους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) πίσω στη χώρα τους». Οι συνομιλίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις πιθανώς να ξεκινήσουν ήδη από αυτή την εβδομάδα.

«Δεν μπορώ να μείνω εδώ (Ελβετία) για τις επόμενες 60 ημέρες. Θέλω να επιστρέψω στις ΗΠΑ. Οι τεχνικές ομάδες θα εργάζονται».

«Οι Ιρανοί απείλησαν ότι θα αποχωρήσουν, ή τουλάχιστον υπήρξαν απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποχωρήσουν. Δεν αποχώρησαν».

«Είπαμε χθες στους Ιρανούς: "Όταν επιδίδεστε σε αυτό που εμείς οι millennials θα αποκαλούσαμε… trash talk (απειλές/προκλητικές δηλώσεις), δεν μπορείτε να περιμένετε από τον Τραμπ να μην απαντήσει". Όταν λένε πράγματα που δεν ισχύουν, ο Τραμπ πρόκειται να απαντήσει σε αυτά».

Για το μείζον ζήτημα του Λιβάνου ο αντιπρόεδρος δήλωσε ότι είναι μια εν εξελίξει συζήτηση, μια «εργασία σε εξέλιξη».

«Μερικές φορές ένας χαμηλόβαθμος (της Χεζμπολάχ) εκτοξεύει ένα drone χωρίς την έγκριση της ανώτατης διοίκησης. Φυσικά, το Ισραήλ πρέπει να αντιδράσει σε αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο ειρηνική κατάσταση αν το Ισραήλ απαντούσε στο πλαίσιο της συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της Χεζμπολάχ, του Λιβάνου, του Ισραήλ και άλλων εταίρων στην περιοχή» τόνισε. Το Ισραήλ και κάθε άλλο έθνος στην περιοχή έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, διευκρίνισε πάντως ο Τζέι Ντι Βανς.

Όπως υποστήριξε «οι Ισραηλινοί έχουν καταστήσει πολύ σαφείς ότι δεν έχουν εδαφικές προθέσεις στον νότιο Λίβανο. Ο λόγος που αισθάνονται ότι πρέπει να βρίσκονται εκεί είναι επειδή ανησυχούν για τους μαχητές της Χεζμπολάχ. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα προστατεύονται τόσο η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου όσο και η ασφάλεια του Ισραήλ».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο «αυτό που πέτυχε ο Τζάρεντ (Κούσνερ), οι Καταριανοί και ολόκληρη η ομάδα είναι, για μένα, μια κλασική συμφωνία Τραμπ. Αν ποτέ ξεπαγώσουν τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, θα κάνουν τους Αμερικανούς αγρότες πλουσιότερους και θα βοηθήσουν στη σίτιση του ιρανικού λαού».

Πηγή: skai.gr

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