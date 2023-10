Με drone μετέφεραν τρόφιμα και φάρμακα σε αποκλεισμένους κατοίκους στον Δήμο Μουζακίου στην Καρδίτσα Ελλάδα 07:48, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση μεταφοράς τροφίμων και φαρμάκων με drone σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη, στο Μουζάκι