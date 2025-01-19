Συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Παγκρατίου, 5 ανήλικοι (3 Έλληνες και 2 αλλοδαποί), ηλικίας 16 και 14 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που κλήθηκαν για περιστατικό συμπλοκής μεταξύ ανηλίκων στην περιοχή του Παγκρατίου εντόπισαν πλησίον πλατείας τους 5 ανήλικους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στο πλαίσιο του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή των 5 ανηλίκων συνολικά 5 μαχαίρια που κατείχαν, εκ των οποίων, τα δύο μαχαίρια τύπου πεταλούδα συνολικού μήκους 22 και 21 εκατοστών τα οποία κατείχαν δύο 14χρονοι.

Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

