Ελ. Βενιζέλος: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις - Επιμένουν οι ελεγκτές στις «28 ασφαλείς πτήσεις»

Συνεχίζονται για έκτη μέρα οι καθυστερήσεις τόσο στις αφίξεις όσο και στης αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σημειώνεται ότι χθες οι καθυστερήσεις έφτασαν έως και τις δύο ώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες ουρές και εκνευρισμός στους επιβάτες.

Η αιτία για τις καθυστερήσεις είναι η απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να εξυπηρετούν 28 αφίξεις την ώρα, όπως είναι και το όριο χωρητικότητας στο αεροδρόμιο, αντί για 36 που εξυπηρετούσαν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν 28 αφίξεις και καταγγέλλουν ότι υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή ενώ αντιδρούν και στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Ακόμη, προειδοποιούν ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, τότε θα συνεχιστεί η ταλαιπωρία των επιβατών επ' αόριστον.

Το υπουργείο από τη μεριά του ανακοίνωσε την πρόσληψη 80 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας μέσω ΑΣΕΠ και τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους. Ωστόσο, όπως δήλωσε χθες στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Παναγιώτης Ψαρρός, πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι ελεγκτές που θα προσληφθούν θα χρειαστούν δύο χρόνια για να εκπαιδευτούν.

Συστήνεται στους επιβάτες να τηλεφωνούν στις αεροπορικές εταιρείες και να ενημερώνονται για το πρόγραμμα των πτήσεων ώστε να αποφεύγουν την ταλαιπωρία.

Πηγή: skai.gr

