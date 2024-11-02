Με τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια και πόσο καλά θωρακισμένη είναι η Αττική σε αυτά του είδους τα φαινόμενα ξεκίνησε την συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τις εικόνες στην Βαλένθια και την τραγική απώλεια των ανθρωπίνων ζωών. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, όπως το 112, δεν λειτούργησαν. Υπάρχουν καιρικά φαινόμενα που μπορεί να ξεπερνούν τις δυνατότητες οποιασδήποτε υποδομής. Ξέρω όμως ότι πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας πρέπει να είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής», ανέφερε.

«Εμείς έχουμε εμπεδώσει μία κουλτούρα εκκενώσεων μέσα από το 112. Δυστυχώς, αυτή λοιδορήθηκε και φέτος. Προτιμώ να χρησιμοποιήσω αχρείαστα μία φορά το 112, παρά να βρεθούμε σε μία κατάσταση όπου θα μπορούσαμε να είχαμε ειδοποιήσει πολίτες τουλάχιστον να προστατευτούν», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το αν είναι θωρακισμένη η Αττική σε αυτά του είδους τα φαινόμενα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι σήμερα θα έχει μία ακόμη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη «για να δούμε την εξέλιξη των παρεμβάσεων που γίνονται στην αντιπλημμυρική θωράκιση της πρωτεύουσας. Τα έργα καθαρισμού του Κηφισού προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Προφανώς, δεν αρκούν μόνο αυτά αλλά δεν μπορεί να αλλάξει η διατομή του Κηφισού από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο Κηφισός θα είναι καθαρός σε μία μεγάλη νεροποντή. Το ίδιο θα ισχύει και στα υπόλοιπα ρέματα, σε συνδυασμό με μία σειρά αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που γίνονται σε όλο το λεκανοπέδιο».

«Υπάρχει σχεδιασμός και αυτός υλοποιείται. Προφανώς, χρειάζεται να δαπανήσουμε περισσότερους πόρους στην αντιπλημμυρική θωράκιση ολόκληρης της χώρας. Αυτό μας φέρνει και στη συζήτηση για το πόσο έτοιμοι είμαστε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής κρίσης. Γι' αυτό και δαπανούμε παραπάνω από 2 δισ. ευρώ στην Πολιτική Προστασία Έχω αναδείξει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ανάγκη να έχουμε περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους», πρόσθεσε.

Για την έκρηξη στους Αμπελοκήπους

Για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ΕΛΑΣ και ειδικά στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, να εξιχνιάσει αυτό το φαινόμενο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν υπόλοιπα τρομοκρατικών πυρήνων στην χώρα. Αυτή η κουλτούρα των αντιεξουσιαστών, που για αρκετά χρόνια την ανεχθήκαμε χωρίς να κάνουμε κάτι για να την περιορίσουμε, πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε σκέψεις μία μολότοφ να μετατραπεί σε μία βόμβα. Κάθε τέτοιο περιστατικό δίνει μία ευκαιρία στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, να εξιχνιάσει με μεγαλύτερη ταχύτητα αυτά που ήδη γνώριζε και παρακολουθούσε».

Για κατώτατο - μέσο μισθό

«Το 2019 παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ, το 2027 θα είναι στα 950 ευρώ. Μία αύξηση σχεδόν 50% και θα είμαστε απόλυτα συνεπείς σε αυτό. Τη δεύτερη τετραετία πρώτη μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η αύξηση των μισθών, όχι μόνο του κατώτατου αλλά και του μέσου μισθού», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και εκτίμησε ότι το 2027 ο μέσος μισθός θα είναι άνω των 1500 ευρώ. «Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει τα 1400 ευρώ. Άρα η πορεία των μισθών είναι πολύ ενθαρρυντική. Και αυτό είναι και η καλύτερη απάντηση στην επίμονη ακρίβεια. Γιατί κάποια στιγμή σταματούν οι αυξήσεις των τιμών, οι μισθοί όμως θα συνεχίσουν να αυξάνονται».

«Μετά το 2027 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του κατώτατου μισθού. Με νόμο δεν μπορεί να μειώνεται και λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό για το 20% των φτωχότερων νοικοκυριών. Συμπαρασύρει και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Λαμβάνει υπόψη και την παραγωγικότητα της οικονομίας», πρόσθεσε.

Για τις συλλογικές συμβάσεις

Για τις συλλογικές συμβάσεις ανέφερε ότι «πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό των μισθών που καθορίζονται μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις, κάνοντας λόγο για πολύ επιτυχημένα παραδείγματα, όπως στον τουρισμό».

«Είμαστε υπέρμαχοι των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και στόχος μας είναι να αυξήσουμε το ποσοστό των μισθών που θα καθορίζονται από αυτές», πρόσθεσε.

Για τη μείωση φόρων

Σχετικά με τους φόρους, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η κυβέρνηση έχει πρόθεση να μειώσει τους φόρους», υπογραμμίζοντας ότι «στον προϋπολογισμό υπάρχουν 12 επιπρόσθετες μειώσεις φόρων».

«Εφημερίες του ΕΣΥ, αυτοτελή φορολόγηση με 22%. Οριστική κατάργηση τέλους επιτηδεύματος το 2025. Αναπροσαρμογή στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών και πολλές ακόμα- κάποιες εκ των οποίων έχουν να κάνουν και με τη φορολόγηση ακινήτων- μειώσεις. Πακέτο μειώσεων φόρων που αποδεικνύουν, ότι όσο η οικονομία πηγαίνει καλά και τα δημόσια οικονομικά είναι σταθερά, έχουμε τη δυνατότητα να μειώνουμε φόρους», πρόσθεσε.

Για τη φοροδιαφυγή, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε «Όταν λίγοι κλέβουν το κράτος, αυτό είναι εις βάρος των πολλών. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Χρησιμοποιώντας και την ψηφιακή τεχνολογία. Και οι ψηφιακές συναλλαγές μας βοηθούν να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή, ειδικά στο ΦΠΑ», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν η παρέμβαση της κυβέρνησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες κόστισε στην κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι σίγουρα είχε κάποιο κόστος. «Αποδεικνύει αυτή η κυβέρνηση ότι έχει πρόθεση να προχωρήσει σε παρεμβάσεις που είναι καλές για το σύνολο της οικονομίας και τελικά υπακούουν στον κανόνα της φορολογικής δικαιοσύνης. Αν κάποιος αισθάνεται ότι αδικείται μπορεί να ζητήσει και να βρει το δίκιο του», δήλωσε.

«Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε πράγματα μόνο ευχάριστα. Και γνωρίζουμε ότι κάποιες από τις παρεμβάσεις που κάνουμε μπορεί να έχουν ένα πρόσκαιρο κόστος. Υπάρχουν πολλές παρεμβάσειθς που μπορεί κάποιους να τους στεναχωρούν, τελικά όμως είναι απαραίτητες για να γίνουμε πραγματικά μία ευρωπαϊκή χώρα », πρόσθεσε.

Για τις συντάξεις

Πρόσθεσε ότι «τον Δεκέμβριο θα υπάρξει έκτακτο βοήθημα στους συνταξιούχους με χαμηλές συντάξεις που δεν είδαν αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς. Είναι μία μικρή βοήθεια, μία ανακούφιση για εκείνους τους συνταξιούχους που δεν είδαν αυξήσεις», σημειώνοντας ότι «θα έχουμε διορθώσεις στην εισφορά αλληλεγγύης μέχρι το τέλος της χρονιάς».

«Η προσωπική διαφορά είναι ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε στο μυαλό μας. Θα εξαρτηθεί από τη συνολική πορεία των εσόδων», ανέφερε.

Για τους εποχικούς πυροσβέστες

«Ήταν πολύ στενάχωρο αυτό που έγινε. Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές και λυπάμαι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μία μικρή μερίδα επιχείρησε να εισβάλει σε ένα κτίριο που είναι κρίσιμη κρατική υποδομή, αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό», δήλωσε ο πρωθυπουργός αναφορικά με τα γεγονότα που σημειώθηκαν στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από μερίδα εποχικών πυροσβεστών..

«Η χώρα είχε και έχει εποχικούς πυροσβέστες- μία στρέβλωση που ήρθε από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ- γιατί έχουμε παραπάνω ανάγκες το καλοκαίρι από ό,τι το χειμώνα. Έχουμε ήδη τον μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών στην ΕΕ. Αν θα προσληφθούν όλοι δεν το ξέρω. Ένα κομμάτι έχει προσληφθεί και ένα κομμάτι θα προσληφθεί στο μέλλον. Να μην εργαλειοποιούνται δίκαια αιτήματα από την αντιπολίτευση. Όταν μιλάμε για καταλήψεις κτιρίων, ένα οργανωμένο κράτος δεν μπορεί να το ανεχθεί», πρόσθεσε.

Για τα ελληνοτουρκικά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από το 2019. «Εμείς σταματήσαμε την οργανωμένη εισβολή μεταναστών στον Έβρο. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και γεωπολιτικά, και αμυντικά και οικονομικά. Και έχουμε μία υποχρέωση, με αυτοπεποίθηση και όχι από θέση αδυναμίας, να συνομιλούμε με τους γειτονές μας. Αυτοί που ανησυχούν για τον διάλογο με τους γείτονες μας να πουν την εναλλακτική. Προτιμούμε ήρεμα ή ταραγμένα νερά; Έχουμε υποχωρήσει έστω και ελάχιστα από πάγιες θέσεις; Δεν το βλέπω πουθενά. Υποχρέωση μου να λέω στο γείτονα ότι ο αναθεωρητισμός δεν οδηγεί σε λύση. Οι σχέσεις των δυο λαών είναι καλές. Ακούσαμε και στη Βουλή να κάνουμε πόλεμο. Απαράδεκτες θέσεις. Υπήρξε κάποια έκπτωση στις εθνικές γραμμές για να πετύχουμε αυτή την καλή σχέση με την Τουρκία; Δεν έχουμε παραβιάσεις στο Αιγαίο, έχουμε καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία. Αν συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, και ότι δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε στα πρόθυρα του πολέμου», τόνισε.

Ερωτηθείς αν ενώνει η ποίηση με αφορμή τις θέσεις του Αντώνη Σαμαρά απάντησε πως «ενώνει και προβληματίζει». «Σέβομαι τις απόψεις του τέως πρωθυπουργού, έχει και ο ίδιος τη δική του εμπειρία, ο ίδιος διαχειρίστηκε τα ελληνοτουρκικά», και υπενθύμισε ότι και εκείνος ως πρωθυπουργός είχε συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν και έγιναν διερευνητικές επαφές. Γνωρίζει πολύ καλά ότι το βάρος της εξουσίας μας υποχρεώνει να συνομιλούμε με την Τουρκία. »

«Όλοι αντιλαμβάνονται την ευθύνη που έχουμε να διαφυλάξουμε την ενότητα και την πολιτική σταθερότητα», απάντησε σε ερώτηση για τις θέσεις των κκ Καραμανλή και Σαμαρά.

Για τις αμερικανικές εκλογές

Ερωτηθείς για το αποτέλεσμα των Αμερικανικών Εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι «θα είναι παράτολμο να επιχειρήσει κανείς πρόβλεψη. Εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Στο κογκρέσο, στη Βουλή αντιπροσώπων και γερουσία έχουμε ισχυρές επαφές με γερουσιαστές και βουλευτές και από τα δυο κόμματα. Όταν μίλησα στο κογκρέσο με χειροκρότησαν και από τις δυο πλευρές του κογκρέσου».

Σχετικά με καταγγελίες στο Ηνωμένο Βασίλειο για «στημένα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο» είπε ότι «είναι μία προσωπική αντιδικία, δεν μας αφορά, δεν τη σχολιάζουμε, δεν εμπλεκόμαστε καθόλου».

«Αν δει κανείς την μεγάλη εικόνα, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση της ομαδικής βίας στην Ελλάδα είπε ότι τα οποία αναγνωρίζονται και από τον πρόεδρο της ΟΥΕΦΑ. Πρόσθεσε πως «έχουν γίνει βήματα εξυγίανσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και σίγουρα τους ιδιοκτήτες των μεγάλων ομάδων τους θέλουμε συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια. Θα είναι οι πρώτοι ωφελημένοι. Και είναι καλό που έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα».

Για τη συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη:

Για το ραντεβού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη είπε ότι αναμένει μετά την επικοινωνία που είχαν και ότι είναι επιλογή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πότε θα το κανονίσουν. «Πρέπει να κοιτάω τα του οίκου μου, δεν είναι δικό μου μέλημα να βοηθήσω στην ανασύνταξη της αντιπολίτευσης συνολικά. Είναι σημαντικό να υπάρχουν και άλλες προτάσεις και άλλες φωνές», είπε με αφορμή την άνοδο των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.

«Στρίβει το ΠΑΣΟΚ προς τα αριστερά. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να κλείνει το μάτι σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και να παρουσιάζεται ως μεταρρυθμιστής που απευθύνεται στον μεσαίο χώρο», ανέφερε μεταξύ άλλων φέρνοντας συγκεκριμένα πρόσφατα παραδείγματα, όπως η εκλογή του νέου Συνηγόρου του Πολίτη.

Για τον Αλέξη Τσίπρα:

Για την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «Καλά ξεμπερδέματα. Όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν και ενδεχομένως να έχουν το τέλος που τους αξίζει. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι (η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα) έγινε λίγες ημέρες αφότου βγήκαν οι κουκούλες από τους ψευδομάρτυρες, για την υπόθεση της Νοβάρτις. Ο άνθρωπος που υπήρξε ενορχηστρωτής της υπόθεσης Νοβάρτις. Η υπόθεση αποδείχθηκε στημένη και οι ευθύνες αποδόθηκαν. Δεν έκανε καμία αυτοκριτική για τα πεπραγμένα του και έρχεται τώρα ο ενορχηστρωτής της Νοβάρτις να μας κουνάει το δάχτυλο για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα».

Για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης είπε:«Η ΝΔ είναι κόμμα εξουσίας και διεκδικεί εκλογική νίκη. Αν το 2027 έχουμε ικανοποιήσει τις κεντρικές μας δεσμεύσεις, θα αξίζουμε μία 3η τετραετία. Γίνονται παρεμβάσεις για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών», και αναφέρθηκε ξεχωριστά στις προληπτικές εξετάσεις, κάνοντας λόγο για «επανάσταση» .

Σε ερώτηση για τις γερμανικές αποζημιώσεις ανέφερε ότι το έθεσε όπως και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Γερμανό Πρόεδρο και ειδικά το ζήτημα του κατοχικού δανείου. «Θεωρώ ότι νομικά είναι πολύ πιο μαχητό. Μπορούμε να συζητάμε με τους Γερμανούς και να λέμε ότι το διεκδικούμε και ζητάμε λύση», πρόσθεσε.

Για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

«Δεν θα τοποθετηθώ γιατί είναι άκομψο. Θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση στο χρόνο που το Σύνταγμα ορίζει, στις αρχές του 2025», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε ερώτηση αν ένας πρωθυπουργός έχει αίσθηση της κοινωνίας, απάντησε: «Προσπαθώ. Κανείς δεν ταυτίζεται με τη ζωή του άλλου. Δεν γεφυρώνεται με δηλώσεις συμπαράστασης. Με πολιτικές γεφυρώνεται. Στην πράξη θα το αποδείξουμε. Δεν ικανοποιούμε όλα τα αιτήματα αλλά σίγουρα πρέπει να ακούμε».

Η σχέση με τη μητέρα του Μαρίκα Μητσοτάκη και η κρητική μαντινάδα



Αναφερόμενος στη σχέση με τη μητέρα του, Μαρίκα Μητσοτάκη, είπε: «Η μητέρα μου ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, πολέμησε με πολλά προβλήματα υγείας και δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Ήταν η πρώτη που μίλησε για τον καρκίνο στο μαστό, όταν δεν τολμούσαμε να πούμε τη λέξη καρκίνος, ήταν η επάρατη νόσος. Είχαμε πολύ στενή σχέση μαζί της και προφανώς οι γονείς μας, μας λείπουν πολύ, 12 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή. Παρά την αγάπη που μου είχε, θα έβρισκε τρόπο να μου πει να φροντίζω την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής. Θα μου έλεγε να μην κουράζομαι τόσο».

«Σίγουρα θα ήταν χαρούμενη για το γεγονός ότι η χώρα μας έχει αποκτήσει μία συγκροτημένη και οριζόντια πολιτική για την αναπηρία».

Και η συζυγός μου και τα παιδιά μου είναι αυστηρ. Μου λένε την άποψή τους χωρίς φίλτρα, χωρίς περιστροφές, χωρίς την ωραιοποίηση που συχνά συνοδεύει κάποιον που είναι σε θέση εξουσίας, με έναν τρόπο κυνικό. Με βοηθούν και οι τέσσερις στο να παραμείνω γειωμένος και να μου θυμίζουν ότι η εξουσία δεν είναι για πάντα και ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους - σε προσωπικό επίπεδο- μέσα από το πρίσμα ότι σήμερα είσαι πρωθυπουργός» και αναφέρθηκε στην κρητική μαντινάδα, την οποία όπως είπε φροντίζει η οικογένειά μου να μου την υπενθυμίζει».

