Πέθανε ο κιθαρίστας των Ενδελέχεια Αντώνης Δημητρίου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, ο Αντώνης Δημητρίου, ο κιθαρίστας των Ενδελέχεια και επί σειρά ετών ραδιοφωνικός παραγωγός του Kosmos.

Ο Αντώνης Δημητρίου εργαζόταν ως ραδιοφωνικός παραγωγός στον ραδιοφωνικό σταθμό Kosmos, και ήταν γνωστός και αγαπητός τόσο για τις ιδιαίτερες μουσικές επιλογές του όσο και ως συνθέτης, κιθαρίστας, τραγουδιστής, πρώην μέλος των «Ενδελέχεια» και της ελληνόφωνης ροκ σκηνής της δεκαετίας του ’90 και του 2000. Επίσης, ξεχώρισε ως σόλο καλλιτέχνης με τη δική του δισκογραφία, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς Έλληνες τραγουδιστές.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 19 Νοεμβρίου, το πρωί, στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας, στη μικρή εκκλησία, και θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

