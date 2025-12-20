Aστυνομική επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστής ως «ελληνικό FBI», υλοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 19 Δεκεμβρίου 2025, σε 2 καταστήματα «STRIPSHOW» στην Καλλιθέα.

5 συλλήψεις

Στην αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 5 άτομα, που κατηγορούνται ότι προήγαγαν στην πορνεία, κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία, αλλοδαπές γυναίκες, εκμεταλλευόμενοι τα έσοδά τους.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με τη συνδρομή της Μ.Κ.Ο. «OUR RESCUE», η οποία είναι εξιδεικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης και μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι,ως εργαζόμενες στα καταστήματα απασχολούνταν γυναίκες, οι οποίες προσέγγιζαν πελάτες, με σκοπό την πραγματοποίηση γενετήσιων πράξεων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, υπό το πρόσχημα ατομικού χορού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Για τη διαπίστωση των εν λόγω αξιόποινων πράξεων και τη σύλληψη των κατηγορούμενων η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή κεκαλυμμένης δράσης, ύστερα από παράδοση απ’ τους αστυνομικούς - «πελάτες» προσημειωμένων χρηματικών ποσών.

Συνολικά 45 γυναίκες και 3 άνδρες διαφόρων υπηκοοτήτων, μεταφέρθηκαν στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να είναι θύματα εμπορίας και στους οποίους παρασχέθηκε αρωγή και προστασία. Επιπλέον, ένα άτομο συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σημειώνεται ότι, από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε και λειτουργική διασύνδεση μεταξύ των δύο καταστημάτων. Ειδικότερα, ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος εργαζόταν ως ταμίας στο ένα κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του δεύτερου καταστήματος.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 5.450 ευρώ, κάμερες, καταγραφικό μηχάνημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης χώρων, φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων τρίτων προσώπων, σημειώσεις και έγγραφα καταστήματος, καθώς και κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

