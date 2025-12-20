«Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και στην Ευρώπη με special εορταστικά επεισόδια σε πόλεις της Ευρώπης, την Δευτέρα 22, την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συντονίζει από τη Ζυρίχη, ενώ η Χρύσα Μπάτου από το Λονδίνο και η Ματίνα Πολυχρόνη από το Μόναχο παρουσιάζουν ρεπορτάζ και ιστορίες για τις εκεί ελληνικές κοινότητες και όχι μόνο.

Δείτε το trailer:

Για τρεις μέρες, studio του Γιάννη Τσιμιτσέλη θα είναι η Ζυρίχη, η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας. Μια πόλη συναρπαστική, πολυσύνθετη που προσφέρει αμέτρητες επιλογές για τους επισκέπτες. Στα ρεπορτάζ της εκπομπής, μεταξύ άλλων, επισκεπτόμαστε τους καταρράκτες του Ρήνου και όλα τα αξιοθέατα που πρέπει να δει κανείς όταν πάει στη Ζυρίχη. Γνωρίζουμε τον τρόπο ζωής των Ελβετών μέσα από τα μάτια των Ελλήνων που ζουν εκεί και πηγαίνουμε σε χριστουγεννιάτικες αγορές με εντυπωσιακά δέντρα που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Απολαμβάνουμε ελληνικό σουβλάκι, φραπέ και μελομακάρονα, που έχουν τρελάνει τους Ελβετούς.

Η Χρύσα Μπάτου, ζωντανά από το Λονδίνο, μας δείχνει τη στολισμένη πόλη με τις εκπληκτικές βιτρίνες και τα εμβληματικά εμπορικά καταστήματα. Πηγαίνουμε στα αξιοθέατα, στα χριστουγεννιάτικα πάρκα και τις iconic υπαίθριες αγορές, που επισκέπτονται όλοι οι τουρίστες, αλλά και οι ντόπιοι. Οι Έλληνες μας υποδέχονται, μας ξεναγούν στο μαγευτικό και βροχερό Λονδίνο και μας μιλούν για τον τρόπο ζωής τους.

Ζωντανά από το Μόναχο, η Ματίνα Πολυχρόνη μας δείχνει όλα όσα πρέπει να κάνουμε σε 24 ώρες στην πανέμορφη και στολισμένη πόλη. Αλήθεια, μπορεί κανείς να επισκεφτεί τον Παρθενώνα και τα Προπύλαια ενώ βρίσκεται στο Μόναχο; Γνωρίζουμε success stories με άρωμα ελληνικό, ενώ οι Πόντιοι του Μονάχου μας υποδέχονται με εορταστική διάθεση και μαθαίνουμε από ομογενείς πώς είναι να ζει ένας Έλληνας στη Γερμανία.

Τι τρώνε και πίνουν οι Ελβετοί, οι Βρετανοί και οι Γερμανοί; Πώς διασκεδάζουν οι Έλληνες σε Ζυρίχη, Λονδίνο και Μόναχο; Τρυπώνουμε σε ελληνικά γλέντια, σπάμε πιάτα ακούγοντας αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και γινόμαστε μια παρέα με τους Έλληνες της ομογένειας.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Ζωντανά από Ζυρίχη, Λονδίνο και Μόναχο

Δευτέρα 22, Τρίτη 23 & Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου στις 14.40



Πηγή: skai.gr

