Δούκας για Λεωφόρο Προφήτη Δανιήλ: Προχωράμε με έργα που αφήνουν αποτύπωμα

«Προχωράμε με έργα που αφήνουν αποτύπωμα» τονίζει με ανάρτησή του στο Facebook ο Χάρης Δούκας για τη νέα Λεωφόρο Προφήτη Δανιήλ.

«Η νέα Λεωφόρος κατασκευάζεται τώρα στον Βοτανικό και γίνεται ο βασικός άξονας ενός νέου οδικού δικτύου μήκους 8 χλμ στον Ελαιώνα» επισημαίνει ο δήμαρχος Αθηναίων.

🚧 1,3 χλμ νέου δρόμου,

🚗 Σύνδεση Λ. Αθηνών – Πέτρου Ράλλη

🏗️ Έργο πνοής που θα αποσυμφορήσει σε κάποιο βαθμό τον Κηφισό

«Η Αθήνα αλλάζει. Και αλλάζει με σχέδιο» καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Χάρης Δούκας.

Σημειώνεται ότι ο νέος μεγάλος οδικός άξονας συνδέεται άμεσα με το μεγάλο πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία του νέου μεγάλου γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή, έργο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

