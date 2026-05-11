Με την κατηγορία του βιασμού σε βάρος 21χρονης αλλοδαπής από την Αυστρία συνελήφθη ένας 36χρονος Έλληνας, στη Ρόδο.
Όπως κατήγγειλε η 21χρονη, η οποία μάλιστα είναι συνάδελφος του 36χρονου στην ίδια επιχείρηση, η πράξη φαίνεται να τελέσθηκε το περασμένο Σάββατο 9 Μαΐου, στις 04:00.
Χθες το πρωί, Κυριακή 10 Μαϊου, η νεαρή προέβη σε καταγγελία σε βάρος του 36χρονου για βιασμό, με αποτέλεσμα βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας ο φερόμενος ως δράστης να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, με την οποία παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη.
