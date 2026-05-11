Στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας 54χρονου, τη σορό του οποίου φέρεται να πέταξαν στον ποταμό Λουδία, όπου συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεσή της.

Οι δύο κατηγορούμενοι, 44 και 43 ετών, σεσημασμένοι για υποθέσεις ναρκωτικών, προανακριτικά ισχυρίστηκαν πως αιτία της αιματηρής συμπλοκής ήταν η κλοπή περιστεριών, για την οποία θεώρησαν ύποπτο τον 54χρονο.

Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος.Στον βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, της χρήσης πλαστού εγγράφου, καθώς και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Στον δεύτερο συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ περιλαμβάνονται επίσης αδικήματα που αφορούν την υπόθεση των ναρκωτικών και τη συμμετοχή του στη μεταφορά και απόκρυψη της σορού.

Μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το έγκλημα τελέστηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή των Μαλγάρων - Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 87,84 γραμμάρια μεθαδόνης, 11,30 γραμμάρια κοκαΐνης, 10,67 γραμμάρια ηρωίνης, 4,57- γραμμάρια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 230 ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εις βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε απόφαση αρμόδιου Εφετείου Κακουργημάτων, για έκτιση αναστέλλοντος υπολοίπου ποινής κάθειρξης 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στον Λουδία για τον εντοπισμό της σορού του 54χρονου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), πίσω από το αιματηρό περιστατικό φαίνεται να βρίσκονται διαφορές που συνδέονται με ναρκωτικές ουσίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο συλληφθέντες και το θύμα είχαν μεταβεί χθες τα μεσάνυχτα σε κατοικία στην περιοχή των Κυμίνων Θεσσαλονίκης, όπου πίστευαν ότι υπήρχαν κρυμμένα ναρκωτικά. Όταν διαπίστωσαν ότι οι ουσίες έλειπαν, επικράτησε ένταση μεταξύ τους.

Κατά την εκδοχή που εξετάζουν οι αρχές, ένας από τους δύο συλληφθέντες πήρε όπλο που ανήκε στον τρίτο της παρέας και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, θεωρώντας ότι είχε εξαπατηθεί σχετικά με την ύπαρξη των ναρκωτικών. Στη συνέχεια, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται πως έδεσαν το θύμα με τούβλα, το φόρτωσαν σε πορτ - μπαγκάζ αυτοκινήτου και πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Παρά τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η σορός.

Σημαντική εξέλιξη στην πορεία της έρευνας αποτέλεσε η κατάθεση πολίτη, η οποία βοήθησε τις αρχές να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση:

«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν δύο άτομα (43 και 44 ετών), στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης ανθρωποκτονίας 54χρονου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ σε βάρος του ενός εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με θανάσιμο τραυματισμό ατόμου από πυροβολισμό, σε αυλή οικίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά, βραδινές ώρες της 09-05-2026, ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό σε ποταμό της περιοχής.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα ανωτέρω σημεία, βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

87,84 γραμμάρια μεθαδόνης,

11,30 γραμμάρια κοκαΐνης,

10,67 γραμμάρια ηρωίνης,

4,57 γραμμάρια κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

230 ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε και απόφαση αρμόδιου Εφετείου Κακουργημάτων, για έκτιση αναστέλλοντος υπολοίπου ποινής κάθειρξης 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού συνεχίζονται, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και της Ε.Μ.Α.Κ.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.