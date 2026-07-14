Παλαιόπυργος Λάρισας: Κάτοικοι διασχίζουν ημιβυθισμένη γέφυρα μετά τον Ντάνιελ

Τρία χρόνια μετά την καταστροφική κακοκαιρία Daniel, η γέφυρα του Παλαιόπυργου Λάρισας εξακολουθεί να είναι κατεστραμμένη.

Παρότι έχει υποστεί σοβαρή καθίζηση και ουσιαστικά παραμένει εκτός λειτουργίας, πολλοί κάτοικοι εξακολουθούν να τη διασχίζουν καθημερινά, είτε πεζή είτε με τα οχήματά τους, προκειμένου να αποφύγουν μεγάλες παρακάμψεις.

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«Τι να κάνουμε; Να κάνουμε όλο τον γύρο; Πού να πάμε; Δεν γίνεται τίποτα. Με τον θάνατο παίζουμε κάθε μέρα», δηλώνει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη όταν ανεβαίνει η στάθμη του Πηνειού και τα νερά περνούν πάνω από τη γέφυρα. Τότε, όσοι φοβούνται να τη διασχίσουν με αυτοκίνητο αφήνουν τα οχήματά τους στη μία όχθη και συνεχίζουν πεζοί.

Οι κάτοικοι αναγνωρίζουν τον κίνδυνο, ωστόσο υποστηρίζουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή, καθώς η εναλλακτική διαδρομή αυξάνει σημαντικά τον χρόνο και την απόσταση της μετακίνησης. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τους αγρότες, που είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται καθημερινά για τις εργασίες τους.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιόπυργου, Γιάννης Μπεριτζάς, η καταστροφή της γέφυρας έχει αποκόψει ουσιαστικά τα παράλια του Ολύμπου και την ανατολική πλευρά του Κισσάβου, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να αναγκάζονται να κάνουν παράκαμψη περίπου 30 χιλιομέτρων.

Παρότι η σύμβαση για την κατασκευή νέας γέφυρας έχει υπογραφεί από γνωστό κατασκευαστικό όμιλο, το έργο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Τρία χρόνια μετά τις πρωτοφανείς πλημμύρες του Daniel, παραμένει στα χαρτιά, καθώς έχει ενταχθεί στη δεύτερη φάση υλοποίησης.

«Κινδυνεύει όλη η κυκλοφορία. Να μη βρεθούμε πάλι να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Περνούν μεγάλα και φορτωμένα οχήματα, ενώ δεν υπάρχει ούτε η απαραίτητη φωτοσήμανση», τονίζει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παλαιόπυργου, Θάνος Χατζηζωγίδης.

Πέρα από την ταλαιπωρία των κατοίκων, η ημιβυθισμένη γέφυρα έχει προκαλέσει σημαντικό πλήγμα και στον τουρισμό της περιοχής. Επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στο σημείο έχουν δει την επισκεψιμότητά τους να μειώνεται δραματικά, καθώς η πρόσβαση έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη.

Τον χειμώνα η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο, όταν ο Πηνειός φουσκώνει και η γέφυρα καθίσταται εντελώς απροσπέλαστη, αποκλείοντας κάθε διέλευση.

Πηγή: skai.gr

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