Επανομή: Έρευνες για εντοπισμό 69χρονου αγνοούμενου μετά από ανατροπή σκάφους

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό ενός 69χρονου ημεδαπού, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους του στη θαλάσσια περιοχή Ποταμός Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη που βρισκόταν στην περιοχή, ενώ υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) έχει κινητοποιηθεί μεγάλη επιχείρηση.

Στις έρευνες συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ένα όχημα του Λιμενικού Σώματος από ξηράς.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

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