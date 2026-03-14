Κακώσεις στην περιοχή του προσώπου, θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα και στην περιοχή των γλουτών διαπιστώθηκε στην ιατροδικαστική εξέταση του 23χρονου ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως το θύμα κατέληξε μετά από απώλεια 2 λίτρων αίματος. Το καίριο χτύπημα με μαχαίρι ήταν από μπροστά και είχε και ο 20χρονος εκδορές, μετά από πάλη.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και αξονική τομογραφία στο θύμα η οποία θα παραδοθεί στους οικείους του σήμερα, έπειτα από παρέμβαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Σημειώνεται πως ο 23χρονος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης.

Ο ίδιος παρουσιάστηκε, το προηγούμενο 24ωρο, συνοδεία δικηγόρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των διωκτικών αρχών. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Εξεταζόμενος από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία - άγνωστα προς τον ίδιο - άτομα, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του όπου κατευθυνόταν εκείνη την ώρα. Δύο ακόμη άτομα - όπως κατέθεσε - βρίσκονταν λίγο πιο μακριά από το σημείο και παρακολουθούσαν την εις βάρος του επίθεση.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία με σφυρί. Υπέδειξε δε, στους αστυνομικούς τα φερόμενα τραύματα που υπέστη και αιτήθηκε για το λόγο αυτό τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία επιβεβαίωσε πως δέχτηκε επίθεση.

Όσον αφορά τη δολοφονία, ο 23χρονος φαίνεται να υποστήριξε ότι καθώς έπεσε στο έδαφος, χτύπησε με μαχαίρι το 20χρονο θύμα, ενεργώντας σε καθεστώς άμυνας, χωρίς να γνωρίζει ούτε που χτυπάει ούτε ποιον. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το μαχαίρι φαίνεται πως ήταν του 23χρονου, με τον ίδιο να δικαιολογεί την κατοχή του λόγω της δουλειάς του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα κίνητρα του φονικού επεισοδίου. Πηγές που παρακολουθούν την πορεία των ερευνών αναφέρουν ότι εξετάζεται εάν πρόκειται για προσωπικές ή οπαδικές διαφορές. Τόσο ο 23χρονος όσο κι ο 20χρονος φαίνεται πως ήταν οργανωμένοι οπαδοί διαφορετικών ομάδων, αλλά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν είχαν απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά οπαδικής βίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται και δύο επιθέσεις που φαίνεται να συνέβησαν τους προηγούμενους μήνες σε επιχείρηση που διατηρεί η οικογένεια του 23χρονου, κι όπου εργάζεται ο ίδιος, στη δυτική Θεσσαλονίκη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για περιστατικά, στη μία περίπτωση με σπάσιμο τζαμαρίας και στην άλλη με ρίψη καπνογόνου- το ένα εξ αυτών καταγγέλθηκε στις Αρχές, ενώ ερευνάται τυχόν σύνδεση με το έγκλημα στην Καλαμαριά.

Πηγή: skai.gr

