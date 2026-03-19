Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο ατόμων που ήταν μαζί με τον 20χρονο Κλεομένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος των δύο προσώπων ασκήθηκε πλέον ποινική δίωξη για βαριά σκοπουμενη σε βαθμό κακουργήματος, με τη δικογραφία να διευρύνεται ως προς τον ρόλο τους στα γεγονότα της επίμαχης νύχτας.

Μετά τις νέες εξελίξεις, ο 19χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου και μέχρι τότε θα αφεθεί ελεύθερος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών της συμπλοκής.



Πηγή: skai.gr

