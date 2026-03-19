Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε κατοικία στο Καλέντζι Κορινθίας. Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης 19/03.

Σύμφωνα με το korinthostv, οι ιδιοκτήτες του σπιτιού πρόλαβαν και βγήκαν εγκαίρως, χωρίς να τραυματιστούν, ωστόσο καταγράφονται μεγάλες υλικές ζημιές στην οικία που παραδόθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν μέχρι και αυτή την ώρα 3 οχήματα με 8 πυροσβέστες.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.