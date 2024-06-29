Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση όπου διαψεύδει το ρεπορτάζ σημερινής τηλεοπτικής εκπομπής, το οποίο ανέφερε ότι αστυνομικοί πραγματοποίησαν αλκοτέστ στον ποινικολόγο Απόστολο Λύτρα μετά το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της συζύγου του.

Όπως τονίζεται από τη ΓΑΔΑ ο «περιγραφόμενος έλεγχος ουδέποτε πραγματοποιήθηκε από οποιαδήποτε αστυνομική υπηρεσία».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι ρεπορτάζ σημερινής πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής, που αναπαράγεται σε Μέσα Ενημέρωσης και στο οποίο γίνεται αναφορά για αστυνομικό έλεγχο αλκοολομέτρησης σε οδηγό οχήματος, μετά από συμβάν ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της συζύγου του, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς ο περιγραφόμενος έλεγχος ουδέποτε πραγματοποιήθηκε από οποιαδήποτε αστυνομική υπηρεσία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.