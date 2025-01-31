Θεσσαλονίκη: Άγριο ξύλο σε ανήλικους για τα μάτια μιας κοπέλας – 2 άτομα στο νοσοκομείο

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανήλικων σημειώθηκε στις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του thestival.gr, τρεις ανήλικοι ξυλοκοπήθηκαν άγρια από συνομηλίκους τους στη μέση του δρόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ν.Φωκά με Παλαιολόγου. Οι δράστες της επίθεσης εντόπισαν το αγόρι της φωτογραφίας με τον ξάδερφό του και έναν φίλο τους. Χωρίς δεύτερη σκέψη, άρχισαν να τους ξυλοκοπούν βάναυσα. Στη συνέχεια τους εγκατέλειψαν αιμόφυρτους και εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι δράστες ήταν επτά άτομα και συνοδεύονταν από ακόμη περίπου 10 άτομα.

Ο 14χρονος που εικονιζόταν στη φωτογραφία, δέχθηκε τα περισσότερα χτυπήματα. Ζήτησε βοήθεια σε παρακείμενο φαρμακείο και από εκεί παρελήφθη από το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο “Ιπποκράτειο Νοσοκομείο”. Έχει σπασμένη μύτη και δόντια και αρκετές εκδορές σε σημεία του σώματός του.

Ο 17χρονος ξάδερφός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”.

Ο πατέρας του 14χρονου θύματος κατέθεσε μήνυση σε βάρος των δραστών. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.

