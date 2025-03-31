Σε επιφυλακή βρίσκεται Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία και Αστυνομία, τουλάχιστον έως αύριο το πρωί σε Πάρο, Μύκονο και Μήλο, με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τα νησιά των Κυκλάδων. Η Πάρος βρέθηκε πρώτη στο «μάτι» της κακοκαιρίας, όταν το μεσημέρι ξέσπασε έντονη καταιγίδα στο νησί.

Πολλά αυτοκίνητα στον κεντρικό δρόμο της Νάουσας προς Κολυμπήθρες παρασύρθηκαν, σύμφωνα με αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος και κάποια από αυτά έφθασαν έως το λιμάνι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διέσωσαν δύο άτομα, επιβάτες αυτοκινήτου που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Οι πυροσβέστες είχαν 35 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων ωστόσο επιχείρησαν σε 9 από αυτές καθώς οι υπόλοιπες είχαν γίνει από κατοίκους που φοβήθηκαν το φαινόμενο.

Ελικόπτερο μάλιστα με 8 πυροσβέστες απογειώθηκε από την Ελευσίνα προκειμένου να φθάσει στο νησί της Πάρου, ωστόσο πάνω από το Αιγαίο επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα την επιστροφή του στην Ελευσίνα. Ωστόσο, 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα έχουν ξεκινήσει ακτοπλοϊκώς από Νάξο προκειμένου να συνδράμουν τους συναδέλφους τους. Στις 19:00 το απόγευμα το φαινόμενο φαίνεται να έχει κοπάσει. Μεταφέρθηκε όμως στο νησί της Μυκόνου και συγκεκριμένα στη χώρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν δεχθεί 30 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.

Η κακοκαιρία σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις κινείται προς Μύκονο και Μύλο, όπου σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής χώρας. Υπενθυμίζεται πως εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την Πάρο αλλά και την Μύκονο για απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως αύριο το πρωί.

Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί και οι Ένοπλες Δυνάμεις για την παροχή συνδρομής στην Πολιτική Προστασία, λόγω του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ. Ειδικότερα για τις Κυκλάδες, σε ετοιμότητα βρίσκεται η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για την παροχή βοήθειας εφόσον της ζητηθεί, στην Πάρο ή σε άλλη περιοχή.

