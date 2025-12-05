Κλειστά θα όλα τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή, λόγω της κακοκαιρίας Byron. Η απόφαση αφορά τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές δομές, σε όλες τις κλίμακες.

Δεν θα λειτουργήσουν επίσης τα σχολεία σε πολλούς δήμους της επικράτειας μετά από απόφαση των τοπικών αρχών.

Κλειστά θα είναι την Παρασκευή και ορισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι στις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε ποιους Δήμους θα είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα:

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Διον Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Ποια πανεπιστήμια θα είναι κλειστά

ΕΚΠΑ

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναστέλλεται αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Γίνεται γνωστό ότι τόσο η διδασκαλία όσο και οι εξετάσεις (εμβόλιμη εξεταστική) των προπτυχιακών μαθημάτων της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025, δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.

Σχολή Καλών Τεχνών

Σας ενημερώνουμε, ότι -λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων- αύριο, Παρασκευή 5/12/2025 δεν θα διεξαχθούν μαθήματα και οι εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς θα παραμείνουν κλειστές. Οι διοικητικές υπηρεσίες της ΑΣΚΤ στην οδό Πατησίων θα λειτουργήσουν αύριο κανονικά.

Χαροκόπειο

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, αύριο Παρασκευή 05.12.2025 αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, με εξαίρεση μαθήματα που είχαν ήδη προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

