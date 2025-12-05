Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Τραμ στο τμήμα της Γραμμής Ασκληπιείο Βούλας - Λουτρά Αλίμου, η οποία νωρίτερα είχε διακοπεί προσωρινά λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου μεταξύ παλαιού Δημαρχείου και παραλίας Γλυφάδας και από προβλήματα σε φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ στον Άγιο Κοσμά.

Όπως ενημέρωσε η ΣΤΑΣΥ, η κίνηση των οχημάτων Τραμ διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

