Τραμ: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο τμήμα της Γραμμής Ασκληπιείο Βούλας - Λουτρά Αλίμου

Λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου μεταξύ παλαιού Δημαρχείου και παραλίας Γλυφάδας και από προβλήματα σε φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ στον Άγιο Κοσμά

UPDATE: 07:45
Τραμ

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Τραμ στο τμήμα της Γραμμής Ασκληπιείο Βούλας - Λουτρά Αλίμου, η οποία νωρίτερα είχε διακοπεί προσωρινά λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου μεταξύ παλαιού Δημαρχείου και παραλίας Γλυφάδας και από προβλήματα σε φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ στον Άγιο Κοσμά.

Όπως ενημέρωσε η ΣΤΑΣΥ, η κίνηση των οχημάτων Τραμ διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά.

