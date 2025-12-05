Κανονικά τα ταξί σήμερα στην Αττική - Αναστέλλεται η απεργία εξαιτίας της κακοκαιρίας

Η προγραμματισμένη απεργία των ταξί, που επρόκειτο να παραταθεί έως το Σάββατο στις 6 τα ξημερώματα, τελικά αναστέλλεται εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Οι οδηγοί αποφάσισαν να εργαστούν κανονικά δεδομένων των έντονων καιρικών φαινομένων που θα δυσκολέψουν τις μετακινήσεις.

Οι αυτοκινητιστές είχαν αποφασίσει παράταση της απεργίας προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα οποία αφορούν οικονομικά και θεσμικά ζητήματα του κλάδου, μεταξύ των οποίων:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου από τα Ε.Ι.Χ.

Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος σε όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Δείτε ΕΔΩ περισσότερα για τα αιτήματα του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.