Με μεγάλη ένταση συνεχίζεται η κακοκαιρία «Byron» που πλήττει από χθες όλη την Ελλάδα προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Από τις παγίδες νερού σε Μεσογείων, Φειδιππίδου, Αλεξάνδρας και το κέντρο της Αθήνας μέχρι τις μεγάλες οδικές αρτηρίες εντοπίζονται τα προβλήματα από την επέλαση της κακοκαιρίας.

Στο δυτικό τμήμα εστιάζονται τα προβλήματα, με πλημμυρικά φαινόμενα σε Μάνδρα, Μαγούλα και Νέα Πέραμο. Μεγάλο μποτιλιάρισμα διαπιστώνεται πίσω από τα διόδια της Ελευσίνας καθώς παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα εξόδου από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς Νέα Πέραμο, καθώς και στην παλαιά Εθνική Οδό στο ύψος της Νέας Περάμου, λόγω μικρής κατολίσθησης στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Το ρεύμα προς Αθήνα λειτουργεί κανονικά.

Κλειστή και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς την Ελευσίνα στο ύψος του Θριασείου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της τροχαίας διενεργούνται οι κάτωθι διακοπές κυκλοφορίας:

Ε.Ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των Σπάτων Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό Οδός 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το 32ο χλμ. έως την έξοδο Νέα Πέραμος ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο Στην οδό Δερβενοχωρίων από το ύψος της Λ. Γεννηματά, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερβενοχώρια Έξοδος Μαγούλας της Αττικής Οδού Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της εξόδου Μεταμόρφωσης ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση. Στις 12.00 θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να αξιολογήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπό εξέλιξη κακοκαιρία.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση διυπουργικής - συντονιστικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, έκανε λόγο για ένα «διήμερο έντονης κακοκαιρίας» και ζήτησε αυξημένη προσοχή απ' όλους.

