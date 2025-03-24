Παραμονή της 25ης Μαρτίου και η Ελληνική σημαία κυματίζει ξανά πάνω από την Ξάνθη, στο ύψωμα «Αυγό», με την εντυπωσιακή θέα στη γραφική πόλη.

Οι «Φίλοι της Σημαίας Ξάνθης» το πρωί της Κυριακής πραγματοποίησαν πεζοπορική εκδρομή στο ύψωμα Αυγό που δεσπόζει σε ύψος 650 μέτρων για την επισκευή του ιστού της σημαίας (καινούργια βάση στήριξης και ρουλεμάν περιστροφής) και την τοποθέτηση μιας καινούργιας σημαίας.

Η τελευταία σημαία που τοποθέτησαν τα μέλη του συλλόγου ήταν στις 20 Οκτωβρίου ενόψει της Εθνικής Επετείου της 28η Οκτωβρίου 1940 η οποία όμως λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν πάντα στην περιοχή και των καιρικών συνθήκων καταστράφηκε και ο ιστός έσπασε.

Παρόντες σε αυτήν την μοναδική πεζοπορική εκδρομή ήταν πολλοί φίλοι της Σημαίας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και βοήθησαν στην επισκευή και ανύψωση του ιστού. Μετά την έπαρση της νέας σημαίας όλοι όσοι βρέθηκαν στο σημείο έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο, μη κρύβοντας την χαρά τους που η γαλανόλευκη κυματίζει ξανά πάνω από την πόλη.

Το ύψωμα Αυγό ή αλλιώς «Σταύρος Τσακίρης» βρίσκεται δίπλα στην πόλη της Ξάνθης. Η κορυφή του με υψόμετρο 650 μ. και μήκος μονοπατιού λίγο πάνω από 2,5 χλμ. είναι ένα σημείο που μπορεί να προσεγγίσει εύκολα ο κάθε πεζοπόρος - περιπατητής που θα βρεθεί στην Ξάνθη.

Η ανάβαση - κατάβαση γίνεται από το κλασικό μονοπάτι που ξεκινάει από το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ξάνθης.

Επίσημα το ύψωμα μετονομάστηκε σε «Σταύρος Τσακίρης», σε ανάμνηση του Ξανθιώτη ορειβάτη που έχασε την ζωή του στις 'Ανδεις.

Γύρω από την κορυφή του βουνού υπάρχουν τα ερείπια ενός φρουρίου σε σχετικά καλή κατάσταση που χρησιμοποιήθηκε κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

