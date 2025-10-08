Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που ευθύνονται για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην ιστορική ντισκοτέκ "Jacky Ο" στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.

Τις έρευνες για το συμβάν έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI), αν και το συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο δεν είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με την εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

ΟΙ κάμερες ασφαλείας φαίνεται να έχουν καταγράψει έναν μαυροντυμένο άνδρα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του να αφήνει πεζός μια χαρτοσακούλα έξω από την είσοδο του κέντρου, να απομακρύνεται και τρία λεπτά αργότερα να γίνεται η ισχυρή έκρηξη.

Επιπλέον, η αστυνομία εξετάζει προσεκτικά τις κινήσεις τεσσάρων ατόμων που φέρεται πως κινούνταν ύποπτα έξω από την ντισκοτέκ, λίγα δευτερόλεπτα πριν γίνει η έκρηξη.

Ως προς τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στον εκρηκτικό μηχανισμό, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ δήλωσε πως οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος.

«Αν υπήρχε πεζός ή διερχόμενος οδηγός με ένα δίκυκλο θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά», πρόσθεσε μιλώντας στο Action24 η κα Δημογλίδου.

Πηγή: skai.gr

