Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην αστυνομία του Αγρινίου, για τον τραυματισμό ηλικιωμένου μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του.
Ο 79χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πίσω από το μαχαίρωμα είναι η 49χρονη κόρη του ή οποία έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.
Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή της ενώ περισυνέλλεξαν και ένα μαχαίρι.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.