Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγρίνιο: Ηλικιωμένος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο στήθος, πιθανότατα από την κόρη του 

Ο 79χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου - Προσήχθη η κόρη, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα

ekav

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην αστυνομία του Αγρινίου, για τον τραυματισμό ηλικιωμένου μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του.

Ο 79χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πίσω από το μαχαίρωμα είναι η 49χρονη κόρη του ή οποία έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή της ενώ περισυνέλλεξαν και ένα μαχαίρι. 


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρίνιο ηλικιωμένος ενδοοικογενειακή βία επίθεση με μαχαίρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark