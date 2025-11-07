Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην αστυνομία του Αγρινίου, για τον τραυματισμό ηλικιωμένου μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του.

Ο 79χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πίσω από το μαχαίρωμα είναι η 49χρονη κόρη του ή οποία έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή της ενώ περισυνέλλεξαν και ένα μαχαίρι.





Πηγή: skai.gr

