Πανελλαδικές 2025: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, καθώς και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας https://results.it.minedu.gov.gr.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Τέλος, ανακοινώνονται στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα καθώς και στις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2025.

Για τα στατιστικά βαθμολογικών επιδόσεων ΓΕΛ πατήστε ΕΔΩ

Για τα στατιστικά βαθμολογικών επιδόσεων ΕΠΑΛ πατήστε ΕΔΩ

