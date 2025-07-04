Οργάνωση με όρους βιομηχανικής παραγωγής, με χημικούς υψηλού επιστημονικού επιπέδου, εταιρείες, μεταφορές και ό,τι μπορεί να σκεφθεί κανείς για μια ιδανικά στημένη «πολυεθνική» επιχείρηση με κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, είχε το κύκλωμα που εισήγαγε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης με τη μέθοδο του εμποτισμού της σε αποξηραμένα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών, το οποίο εξαρθρώθηκε από το «ελληνικό FBI» και αποκαλύφθηκε ολόκληρο εργοστάσιο στα Σπάτα Αττικής.

Όπως ανέφεραν σήμερα ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης και η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωσταντία Δημογλίδου, οι οποίοι παρουσίασαν τις λεπτομέρειες της εντυπωσιακής και πρωτοφανούς στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά υπόθεσης, από τα μέχρι στιγμής ευρήματα και τα κατασχεθέντα δέρματα, υπολογίζεται ότι το κύκλωμα θα έβγαζε με ειδική χημική διαδικασία πάνω από 800 κιλά καθαρής κοκαΐνης, την οποία θα νόθευε, θα συσκεύαζε και θα προωθούσε στην αγορά, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.

Όσον αφορά στον ιδιαίτερο τρόπο δράσης τής οργάνωσης όπως επισήμανε ο κ. Ντουίτσης, η επαγγελματική δομή και υποδομή, η τεχνογνωσία και ο εξειδικευμένος εξοπλισμός που διέθετε και χρησιμοποιούσε η οργάνωση, καταδεικνύουν το εύρος και τον βαθμό του επιπέδου σε όλα τα στάδια που είχαν τα μέλη της, που λειτουργούσε με όρους βιομηχανικής παραγωγής.

Κύριο χαρακτηριστικό της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ότι, μέσω νομιμοφανών επιχειρήσεων, εισήγαγαν στη χώρα μας μεγάλες ποσότητες δερμάτων βοοειδών, τα οποία είχαν αποξηραθεί με άλατα εμποτισμένα με καθαρή κοκαΐνη, σε εργαστήρια των βαρόνων της Βολιβίας, από όπου προερχόταν.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, κατάλληλα εργαλεία και χημικές ουσίες, εξήγαγαν τα άλατα από τα δέρματα και, μέσω διαδικασίας διύλισης, διαχώριζαν την κοκαΐνη. Η ουσία κατόπιν νοθευόταν και επανατυποποιούνταν για διακινείτο στην αγορά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνες έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών και χτες πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση,στο εργοστάσιο που γινόταν ο διαχωρισμός της κοκαΐνης στα Σπάτα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπου συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 6 Έλληνες και 5 αλλοδαποί.

Ένας Αλβανός και ένας Έλληνας στην κορυφή του κυκλώματος

Στην δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα δύο άτομα με πρωταγωνιστικό ρόλο - και συγκεκριμένα ένας 45χρονος Αλβανός που φέρεται ως οργανωτής και αρχηγός του κυκλώματος στην Ελλάδα, αλλά ζει στην Ισπανία και ένας 48χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται ως αυτός που έστησε την εμπορική εταιρία, μέσω της οποίας εισάγονταν στην Ελλάδα τα εμποτισμένα με κοκαΐνη δέρματα. Αυτοί οι δύο αναζητούνται.

Ο 45χρονος Αλβανός, φέρεται ότι είναι αυτός που έχει τις επαφές με τους εμπόρους κοκαΐνης στη Λατινική Αμερική και βρήκε τα πρόσωπα στην Ελλάδα για να στήσει όλη την επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό έκανε συχνά ταξίδια στην Ελλάδα, αλλά μένει μόνιμα στην Ισπανία και δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις ελληνικές Αρχές.

Κομβικό ρόλο στο κύκλωμα παίζουν και οι δύο χημικοί της εγκληματικής οργάνωσης - και συγκεκριμένα ένας Βολιβιανός και ένας ακόμα Λατινοαμερικάνος με ισπανικό διαβατήριο, οι οποίοι είχαν αναλάβει την ευθύνη του διαχωρισμού της κοκαΐνης από τα άλατα.

Επίσης ψηλά στην ιεραρχία φέρεται πως είναι ένας 62χρονος Έλληνας, εκ των συλληφθέντων, ο οποίος είχε τον συντονισμό των μελών της οργάνωσης στην Ελλάδα. Σημαντικό ρόλο έπαιζαν ακόμα δύο Έλληνες, 41 και 61 ετών, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για όλη τη διαδικασία, από την εισαγωγή των δερμάτων μέχρι την επανασυσκευασία της κοκαΐνης και τη διάθεσή της σε υποψήφιους αγοραστές, καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων για την εξαγωγή της κοκαΐνης χημικών ουσιών, αλλά και άλλοι δύο, επίσης, Έλληνες, 37 και 57 ετών, που μετέφεραν τα δέρματα και τις χημικές ουσίες με οχήματα που διέθεταν, ενώ, παράλληλα, προμήθευαν τα μέλη που εργάζονταν στο εργαστήριο με φαγητά, υλικά και άλλα αντικείμενα.

Από την έρευνα που έγινε στο χημικό εργαστήριο των Σπάτων, καθώς και σε οικίες και κατάστημα σε περιοχές της Δυτικής και της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* 100 κιλά κοκαΐνης, αναμεμιγμένα με 550 κιλά αλάτων, που εξήχθη από 200 δέρματα ζώων,

* 1.500 ακατέργαστα εμποτισμένα δέρματα, με ποσότητα κοκαΐνης που υπολογίζεται σε περίπου 700 κιλά,

* 245 κιλά χημικών ουσιών,

* πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου (τροχοί, ζυγαριές, πρέσα, αντιασφυξιογόνες μάσκες, θερμαντικά μάτια, πλαστικοποιητές κλπ)

* πιστόλι,

* 2 κυνηγετικά όπλα,

* αεροβόλο πιστόλι,

* 31 φυσίγγια,

* 82.180 ευρώ,

* 3 Ι.Χ. οχήματα,

* 3 φορτηγά,

* 22 κινητά,

* τάμπλετ και

* πλήθος σημειώσεων και εγγράφων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

