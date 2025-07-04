Μία κλήση από πολίτη τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 οδήγησε στον εντοπισμό της 14χρονης κοπέλας που έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού τη νύχτα της Τετάρτης και στη μεταφορά της σε ασφαλές περιβάλλον, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του για το τραγικό συμβάν το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» τις πρωινές ώρες της 3ης Ιουλίου 2025 δέχτηκε κλήση στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 από ευαισθητοποιημένη πολίτη, η οποία ζήτησε τη βοήθεια και κατευθύνσεις.

Πηγαίνοντας στην εργασία της, η καλούσα συνάντησε ένα κορίτσι σε άθλια κατάσταση. Αντιλαμβανόμενη την κατάσταση του παιδιού, παρέμεινε κοντά του και κάλεσε ζητώντας βοήθεια.

Η καλούσα, σε διαρκή επικοινωνία με Ψυχολόγο της Γραμμής SOS1056, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού και να της εκμυστηρευτεί ότι είχε φύγει από το σπίτι του την προηγούμενη μέρα, είχε διανυκτερεύσει με άτομα ρομά φυλής, με τα οποία και συνευρέθηκε.

Παρά τις προσπάθειες η 14χρονη αρνήθηκε κατηγορηματικά να μιλήσει με την Ψυχολόγο του Οργανισμού. Ωστόσο, ενημερώθηκε άμεσα η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ανηλίκων από «Το Χαμόγελο Του Παιδιού», όπου δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τονίστηκε η σοβαρότητα της κατάστασης.

Αξιοσημείωτο και ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το παιδί επιθυμούσε να επιστρέψει πίσω, στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Το περιστατικό στο Κερατσίνι σημειώνεται μόλις λίγες εβδομάδες από ένα ανάλογο, όπου και πάλι ένα έφηβο κορίτσι εξαφανίστηκε και τελικά εντοπίστηκε σε άθλια κατάσταση στην Ομόνοια.

Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για Τα Παιδιά S.O.S.-1056 σχεδόν καθημερινά πλέον διαχειρίζεται περιστατικά παιδιών και κυρίως ανηλίκων κοριτσιών που κινδυνεύουν και πέφτουν θύματα σωματικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης και εξώθησης στην πορνεία.

Για πολλοστή φορά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί τα παιδιά, τους γονείς κάθε συμπολίτη σε περίπτωση ανάγκης, να καλούν δωρεάν και ανώνυμα:

● Στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, η οποία είναι στελεχωμένη αποκλειστικά από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

● Μέσω της Εφαρμογής CHAT 1056, έναν νέο τρόπο άμεσης επικοινωνίας στη διάθεση κάθε παιδιού που υφίσταται κακοποίηση, ώστε να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια να συνομιλήσει μέσω γραπτού κειμένου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί την πολίτη που επικοινώνησε μαζί μας – με θάρρος και υπευθυνότητα- χάρη στην άμεση ανταπόκρισή της, ένα ανήλικο παιδί βγήκε από το κίνδυνο και είναι πλέον ασφαλές.

Βοηθήστε και εσείς ένα παιδί να σωθεί έγκαιρα από τις ολέθριες επιπτώσεις κάθε μορφής κακοποίησης, επικοινωνώντας, ή προτρέποντας το ίδιο το παιδί να επικοινωνήσει απευθείας με το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο Του Παιδιού».

