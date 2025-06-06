Ηράκλειο: Σύλληψη 61χρονου για όπλα και ναρκωτικά

Ένας 61χρονος Έλληνας συνελήφθη σήμερα, κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα και ναρκωτικά στο Ηράκλειο και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, πιστόλια, γεμιστήρες, κυνηγετικό όπλο, κάνναβη και ζυγαριά ακριβείας.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς σε περιοχή του δήμου Φαιστού Ηρακλείου, στο πλαίσιο σχεδιασμού και δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν στην υπηρεσία, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες του συγκεκριμένου άνδρα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, 2 πιστόλια, 328,6 γραμμάρια κάνναβης, 1 κυνηγετικό όπλο,1 αεροβόλο όπλο, 4 γεμιστήρες, 142 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 1 δενδρύλλιο κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, 1 τόξο, 7 βέλη, 8 μαχαίρια, 1 ξίφος με θήκη, 1 θήκη φυσιγγίων, 1 τρίφτης και σπόροι κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Φαιστού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

