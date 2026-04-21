Θρήνος στο Ηράκλειο: Δύο θανατηφόρα δυστυχήματα με τρακτέρ

Θανατηφόρος ήταν ο τραυματισμός ηλικιωμένου άνδρα σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή Σωκαράς, του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Άγνωστο πώς, ο 86χρονος άνδρας που εκτελούσε αγροτικές εργασίες επιβαίνοντας σε τρακτέρ, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αγροτικού οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Παράλληλα, ένα δεύτερο δυστύχημα σημειώθηκε επίσης στην ΠΕ Ηρακλείου, με θύμα έναν 58χρονο άνδρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες, με τρακτέρ.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 58χρονος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, ενώ, παρά το γεγονός ότι φέρεται να παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε με ασθενοφόρο, έχοντας τις αισθήσεις του, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Το δυστύχημα αυτό σημειώθηκε σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή Καπαριανά του Δήμου Φαιστού και διερευνάται από το ΑΤ Φαιστού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.