Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον 'Ολυμπο: Εκδηλώθηκε σε υψόμετρο 1500 μέτρων

Στα 2.100 μέτρα από τη φωτιά υπάρχει καταφύγιο.

Φωτιά στον Όλυμπο: Η πυρκαγιά μαίνεται σε υψόμετρο 1500 μέτρων

Νέα πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στον Όλυμπο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κορομηλιάς σε υψόμετρο 1.500 μέτρων.

Πρόκειται για σημείο της Πιερίας, πάνω από το Λιτόχωρο και στα 2.100 μέτρα υπάρχει καταφύγιο.

Στο σημείο σπεύδουν πεζοπόρα τμήματα και εναέριες δυνάμεις καθώς η περιοχή δεν μπορεί να προσεγγιστεί με αυτοκίνητα.

Αναλυτικότερα, επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων.

Η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Πηγή: skai.gr

