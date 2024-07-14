Φωτιά στον Όλυμπο: Η πυρκαγιά μαίνεται σε υψόμετρο 1500 μέτρων

Νέα πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στον Όλυμπο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κορομηλιάς σε υψόμετρο 1.500 μέτρων.

Πρόκειται για σημείο της Πιερίας, πάνω από το Λιτόχωρο και στα 2.100 μέτρα υπάρχει καταφύγιο.

Στο σημείο σπεύδουν πεζοπόρα τμήματα και εναέριες δυνάμεις καθώς η περιοχή δεν μπορεί να προσεγγιστεί με αυτοκίνητα.

Αναλυτικότερα, επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων.

Η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.