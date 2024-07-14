Πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα: 26 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 26 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική από αυτές, οι 18 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη οκτώ.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυρκαγιές σε Κώμη Χίου και Βροντερό Πρεσπών.

Στη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτική έκταση, κοντά σε περιοχή με μαστιχόδεντρα, μεταξύ της Κώμης και της Καλαμωτής Χίου, επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 13ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Βροντερό Πρεσπών επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

