Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε τα ξημερώματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου, για την κατάσβεση πυρκαγιάς η αποθήκη γενικού τύπου που ξέσπασε στην περιοχή των Μαλάδων.

Στο σημείο έσπευσαν με 9 οχήματα 20 συνολικά πυροσβέστες, που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες.

Αυτή την ώρα παραμένουν στο σημείο πυροσβέστες για το έργο της αποκατάστασης, ενώ το ανακριτικό τμήμα της ΠΥ διερευνά τα αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

