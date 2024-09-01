Με βροχές και καταιγίδες μπαίνει ο Σεπτέμβριος με τον καιρό να θυμίζει σίγουρα κάτι από φθινόπωρο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η κακοκαιρία συνεχίζεται και σήμερα, Κυριακή αφού αρκετές θα είναι οι περιοχές της χώρας, οι οποίες θα βρεθούν τις επόμενες ώρες πάλι στο «στόχαστρο».

Συγκεκριμένα για σήμερα αναμένονται νεφώσεις έως το απόγευμα με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Σε Σποράδες, Εύβοια, Πελοπόννησο και Κρήτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια όπου θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρους τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες κυρίως στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

NΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα οπότε στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στο νότιο Ιόνιο και τα ορεινά της Ηπείρου θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν έως το μεσημέρι στην Εύβοια και το μεσημέρι - απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα στην ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια πιθανό να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανό να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα βόρεια κατά τόπους καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες στις Σποράδες και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα στις Σποράδες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για πρόσκαιρους τοπικούς όμβρους το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-09-2024

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοανατολικά, δυτικά και νότια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση και στα νοτιοανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 34 με 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03-09-2024

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά η ορατότητα πιθανόν να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιοσημείωτη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33 και τοπικά τους 34 με 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.