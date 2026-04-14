Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο, σύμφωνα με πληροφορίες, δραστών της άγριας απόπειρας ληστείας με μαχαίρι στα Εξάρχεια.

Η κατάσταση της υγείας του 50χρονου υπαλλήλου του περιπτέρου που δέχτηκε την επίθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, χαρακτηρίζεται σταθερή, καθώς μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματίας στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου εισήχθη κατευθείαν στο χειρουργείο.

Υπενθυμίζεται πως πριν από τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους, έγινε στόχος το περίπτερο που εργαζόταν ο άνδρας.

Ο υπάλληλος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, προσπάθησε να σταματήσει τους δράστες, βγαίνοντας έξω από το περίπτερο, όπου και δέχτηκε μαχαιριές στο πόδι.

Οι αστυνομικοί της Αμεσης Δράσης που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στην περίδεση του τραύματος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: skai.gr

