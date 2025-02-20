Ηράκλειο: Έπεισαν ηλικιωμένη να πετάξει 1.200 ευρώ από το μπαλκόνι

Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα 87χρονη από το Ηράκλειο ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, άγνωστοι της τηλεφώνησαν και λέγοντάς της ότι κάποιο συγγενικό της πρόσωπο βρίσκεται σε κίνδυνο και χρειάζεται άμεσα να χειρουργηθεί, την έπεισαν να τους δώσει 1.200 ευρώ. Μάλιστα, ακολουθώντας τον τρόπο που της υπέδειξαν, η ηλικιωμένη πέταξε το ποσό από το μπαλκόνι, καθώς στο σημείο βρισκόταν άγνωστο άτομο που πήρε τα χρήματα και εξαφανίστηκε.

Με αφορμή παρόμοια περιστατικά, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης έχει απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί, να επιδιώκουν να επικοινωνούν οι ίδιοι με το συγγενικό τους πρόσωπο και μάλιστα από άλλη τηλεφωνική συσκευή, εάν αυτό είναι εφικτό.

Επίσης, να γνωρίζουν ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν μεταβαίνουν υπάλληλοι σε οικίες ή δημόσιους χώρους προκειμένου να ζητήσουν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Επιπρόσθετα, οι πολίτες θα πρέπει να συγκρατούν τα χαρακτηριστικά των δραστών και των οχημάτων που χρησιμοποιούν και να ενημερώνουν τις αστυνομικές Αρχές και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

