Το συνολικό ποσό των 385.000 ευρώ επιδίκασε το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου ως αποζημίωση για ψυχική οδύνη στην οικογένεια του 51χρονου Παναγιώτη Μητρέλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο όταν καταπλακώθηκε από το τεράστιο πεύκο της λεωφόρου Δημοκρατίας, το απόγευμα της 18ης Αυγούστου του 2022. Ο άτυχος δικυκλιστής περίμενε αμέριμνος να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Πήγαινε στο κέντρο προκειμένου να αλλάξει κάποια δώρα για την γιορτή του, λίγες ημέρες πριν.

Το δικαστήριο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, κ. Βαγγέλη Στρατουδάκη, αποδίδει αποκλειστική υπαιτιότητα στο δήμο Ηρακλείου για την τραγωδία. Σε ό,τι αφορά στα ποσά της αποζημίωσης, το δικαστήριο επιδίκασε: ποσό 100.000 ευρώ στη χήρα του 51χρονου Παναγιώτη, Σταυρούλα, ποσό 60.000 ευρώ σε κάθε ένα από τα τρία παιδιά του θύματος, ποσό 40.000 ευρώ στον πατέρα του Παναγιώτη, από 30.000 ευρώ στα δύο αδέρφια του 51χρονου και ποσό 5.000 ευρώ στην πεθερά του. Σημειώνεται ότι ήδη οι τόκοι ανέρχονται σε 85.000 ευρώ.

Πηγή: Cretalive.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.