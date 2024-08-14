Λογαριασμός
Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο με τραυματία έναν 19χρονο αλλοδαπό

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου αργά το απόγευμα της Τρίτης

Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο με τραυματία 19χρονο αλλοδαπό

Στη σύλληψη ενός άνδρα 56 ετών και του 31 ετών γιου του, προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο μετά από αιματηρό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 19χρονου αλλοδαπού.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου αργά το απόγευμα της Τρίτης. Το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε με καυγά μεταξύ του 56χρονου με τον 19χρονο και είχε ως κατάληξη τον πυροβολισμό του αλλοδαπού, από τον 31χρονο, που επίσης ενεπλάκη. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στην πλάτη, στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του ΑΤ Μαλεβιζίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

