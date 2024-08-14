Περιφέρεια Αττικής: 150 πυρόπληκτοι φιλοξενήθηκαν στο ΟΑΚΑ

Εκατόν πενήντα πυρόπληκτοι έχουν φιλοξενηθεί έως και σήμερα Τετάρτη στις κλιματιζόμενες αίθουσες του ΟΑΚΑ, οι οποίες άνοιξαν από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά της 11ης Αυγούστου, κατόπιν συνεννόησης του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τη διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας στο ΟΑΚΑ και σε αγαστή συνεργασία με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, οι πυρόπληκτοι που βρέθηκαν στο χώρο είχαν στη διάθεσή τους βασικές υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. φαγητό, νερό και χώρους ανάπαυσης) καθώς επίσης και υγειονομική περίθαλψη όπου απαιτούνταν.

Πολύτιμη ήταν επίσης η συνεισφορά μη κυβερνητικών οργανώσεων όπως του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, της UNICEF, της Humanity Greece, της Ίασις και της ΜΕΤΑδραση, καθώς επίσης και του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Οι οργανώσεις αυτές συνέβαλαν με ιατρική, ανθρωπιστική και ψυχοκοινωνική στήριξη, διασφαλίζοντας την παροχή ολοκληρωμένης βοήθειας σε όλους τους φιλοξενούμενους. Παράλληλα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), από την πρώτη στιγμή απέστειλε φαρμακευτικό υλικό και εξειδικευμένο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων.

Επιπρόσθετα, στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου μεταφέρθηκαν προσωρινά και 35 ασθενείς, ηλικίας 25 έως 93 ετών, από το νευροψυχιατρικό θεραπευτήριο που εδρεύει στην Πεντέλη. Οι ασθενείς αυτοί, μετά την ολιγόωρη φιλοξενία τους στο ΟΑΚΑ και σε συνεννόηση με τον υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο, οδηγήθηκαν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Με εντολή του κ. Χαρδαλιά προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών - Κοινωνικής Εργασίας) εστάλη ακολούθως κλιμάκιο στο ξενοδοχείο, για την παροχή συνδρομής προς τους φιλοξενούμενους ασθενείς.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Αττικής τονίζει τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σημειώνοντας πως: «Σε μια περίοδο που οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες, η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό όλων των πυρόπληκτων, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη. Η άμεση ανταπόκριση και η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των φορέων αποδεικνύουν τη δέσμευση για προστασία και ευημερία των πολιτών του λεκανοπεδίου».

Πηγή: skai.gr

