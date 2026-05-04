Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στο Λαύριο, κατηγορούμενοι ότι επεξεργάζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών και τις αναρτούσαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργώντας προσβλητικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, πρόκειται για 17χρονη και 14χρονο, οι οποίοι είναι αδέλφια και κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα συνελήφθη και 52χρονη μητέρα τους, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελίες ανήλικων κοριτσιών, σύμφωνα με τις οποίες άγνωστα άτομα επεξεργάζονταν φωτογραφίες τους και τις αναρτούσαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Από την προανακριτική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι αφαιρούσαν τα πρόσωπα από φωτογραφίες που ήταν αναρτημένες στο διαδίκτυο και τα ενσωμάτωναν σε άλλες εικόνες, δημιουργώντας υλικό ακατάλληλου και προσβλητικού περιεχομένου, το οποίο στη συνέχεια δημοσίευαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

