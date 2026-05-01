Πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η αξία της ποσότητας των 500 κιλών skunk (κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας) την οποία εντόπισαν και κατάσχεσαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πριν κάποιους μήνες περιήλθαν πληροφορίες για τη μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών με φορτηγό από Ισπανία μέσω Ιταλίας.

Οι αστυνομικοί στοχοποίησαν έναν 40χρονο οδηγό, υπήκοο Βουλγαρίας, ο οποίος φαινόταν να έχει παραλάβει χαρτικά από την πόλη της Βαλένθιας. Κατά τον έλεγχό τους είδαν ότι ορισμένες κούτες, εκτός από χαρτί κουζίνας και χαρτοπετσέτες, περιείχαν και αεροστεγείς συσκευασίες με τη ναρκωτική ουσία.

Ο Βλάντιμιρ ή Βλάντ, όπως λέγεται ο σκύλος ανίχνευσης του Λιμενικού, τρελάθηκε όταν εντόπισε τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και δεν ήταν πρώτη φορά καθώς κάτι αντίστοιχο είχε ανιχνεύσει και το 2025.

Κατά την καταμέτρηση των ναρκωτικών οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μισό τόνο skunk, αλλά δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα εάν ο τελικός προορισμός των ναρκωτικών ήταν η χώρα μας ή η Τουρκία, γιατί στη γειτονική χώρα η αξία του skunk είναι πολλαπλάσια.

Συγκεκριμένα ο παραγωγός των ναρκωτικών πουλά στον αγοραστή 2.000 - 3.000 ευρώ το κιλό, στην Ελλάδα δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ, ενώ στην Τουρκία η πώλησε φθάνει και τα 10.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.