«Ημέρες Θάλασσας»: Η μεγάλη γιορτή του Πειραιά, για 12η χρονιά

Έτοιμος να υποδεχτεί για 12η χρονιά, τη μεγάλη γιορτή της θάλασσας, είναι ο Πειραιάς, καθώς οι «Ημέρες Θάλασσας 2026» επιστρέφουν από τις 29 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, φέρνοντας στην πόλη ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν εκδηλώσεων αφιερωμένων στον πολιτισμό, την ιστορία, τον αθλητισμό και φυσικά τη θάλασσα.

Οι εκδηλώσεις των Ημερών Θάλασσας 2026 θα περιλαμβάνουν δράσεις πολιτισμού, ιστορικές αναφορές, αθλητικές δραστηριότητες και θεματικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με το θαλάσσιο στοιχείο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι όλες οι εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της πόλης.

Η αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, κατά την σημερινή παρουσίαση του προγράμματος, σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, μίλησε για ‘μοναδικές εμπειρίες που αφορούν μικρούς και μεγάλους. «Δεν είναι απλά μια δυναμική γιορτή, δεν είναι μόνο μια γιορτή εξωστρέφειας για την πόλη μας, δεν είναι μια γιορτή απλή η οποία προβάλλει την πόλη μας. Το σημαντικό είναι ότι σε αυτή τη γιορτή είμαστε όλοι μαζί. Με παραπάνω από 120 εκδηλώσεις και συνεργασία με παραπάνω από 100 φορείς, που βρίσκονται στην πόλη μας. Η δυναμική άλλωστε που έχουν αποκτήσει οι Ημέρες Θάλασσας πιστεύουμε ότι οφείλεται σε αυτή την ενότητα όλων μας.»

Η αντιπεριφερειάρχης στρατηγικού σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου αναφερόμενη στις «Ημέρες Θάλασσας 2026», τόνισε: Και μόνο ότι ακούγεται αυτό το ‘για δωδέκατη χρονιά', είναι από μόνο του σημαντικό. Έγινε θεσμός και από την πρώτη χρονιά, και ο κόσμος αλλά και οι φορείς το αγκάλιασαν. Για μας, για την περιφέρεια Αττικής, είναι αυτονόητο ότι θα συνδράμουμε αυτή την προσπάθεια του Δήμου Πειραιά, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν ένα στίγμα εξωστρέφειας, το οποίο η δημοτική αρχή από το 2014 είχε μέσα στους βασικούς της στόχους.»

Ο Παναγιώτης Κυρίμης, μέλος της οργανωτικής επιτροπής των Ημερών Θάλασσας, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε: «Το όνειρο αυτής της γιορτής ήταν να γίνει πόλος έλξης για πολίτες και εκτός Πειραιά και μετά από 12 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι το έχουμε πετύχει. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ περίπου 130 εκδηλώσεων με περίπου 15 από αυτές να αφορούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, έχουμε επίσης 15 εκδηλώσεις που αφορούν τον αθλητισμό. Για ακόμη μια χρονιά έχουμε την εμβληματική τριήρη «Ολυμπιάς» και θα μπορεί να τη θαυμάσει το κοινό στη Μαρίνα Ζέας, εν πλω ξεναγήσεις, παράκτιο και υποβρύχιο καθαρισμό, έχουμε επισκέψεις σε μουσεία, σε χώρους αθλητισμού, εκθέσεις ζωγραφικής, έχουμε το street party που το περιμένει πολύς κόσμος και διοργανώνεται από τα μαγαζιά της πόλης μας.»

Ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε: «Οι Ημέρες Θάλασσας έχουν γίνει πλέον θεσμός και σηματοδοτούν ένα βιώσιμο και ελπιδοφόρο μέλλον για την πόλη μας. Για άλλη μια χρονιά ο Πειραιάς μας, γίνεται το επίκεντρο, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη την Αττική, σηματοδοτώντας με το πολυδιάστατο πρόγραμμα ψυχαγωγίας του, δράσεις εξωστρέφειας και καινοτομίας, συνδέοντας αρμονικά την ιστορία, τον πολιτισμό, τη ναυτιλία, τον αθλητισμό και την παράδοση του Πειραιά που όλοι αγαπάμε.»

Η πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), Χριστίνα Τσιλιγκίρη, κατά την ομιλία της επεσήμανε τα εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για την παρουσίαση ενός θεσμού που έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της πόλης μας και αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χώρα. Για τον Πειραιά όπως όλοι γνωρίζουμε, η θάλασσα δεν είναι απλώς ένα γεωγραφικό δεδομένο. Είναι η ψυχή του, είναι η ιστορική μνήμη του, που χάραξε τον χαρακτήρα του και τον διαμόρφωσε μέσα από την προοπτική του. Οι «Ημέρες Θάλασσας» υλοποιούνται για 12η συνεχή χρονιά και αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Αναδεικνύει αυτή τη βαθιά σχέση της πόλης με το υγρό στοιχείο και επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Πειραιά στον πολιτισμό, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και την εξωστρέφεια. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα στέκεται σταθερά δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που προβάλλει τη μπλε ανάπτυξη, ενισχύει τη σύνδεση της πόλης με το παραλιακό της μέτωπο.»

Οι «Ημέρες Θάλασσας 2026» διοργανώνονται στο πλαίσιο της Πράξης «Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά» του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027», από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σε συνεργασία με τη διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού. Οι δράσεις χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Πειραιά.

Το κοινό μπορεί να ενημερώνεται αναλυτικά για το πρόγραμμα των «Ημερών Θάλασσας» 2026, για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης στο: www.imeresthalassas.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.