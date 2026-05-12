Για 8 ένοπλες ληστείες, κάποιες μεγάλες και κάποιες μικρότερες, αλλά και για ανατινάξεις ΑΤΜ, από τα οποία άρπαξαν χρήματα, καθώς και άλλες έκνομες ενέργειες εξετάζονται τα 8 άτομα που συνελήφθησαν σε χρόνο-ρεκόρ λίγες ώρες μετά την τελευταία ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές.

Οι επιθέσεις σε ΑΤΜ εξετάζονται, καθώς στα σπίτια τους, εκτός από τον βαρύ οπλισμό, βρέθηκαν και καμένα χαρτονομίσματα, που εκτιμάται ότι προέρχονται από τις ανατινάξεις στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σύλληψή τους, οι δράστες της χθεσινής ληστείας, 4 άνδρες και μία γυναίκα, είχαν στην κατοχή τους δύο χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση, ενώ επίσης βρέθηκε στο αυτοκίνητο ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, περίπου 200.000 ευρώ.

Ακολούθησαν επιχειρήσεις σε Λουτράκι και Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν τα καμένα χαρτονομίσματα, γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.

Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, κάτι που επιβεβαίωσε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, όπου ανέφερε ότι «το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό».

Για την υπόθεση θα γίνουν αναλυτικές ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ το απόγευμα. Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο από την ομάδα των ληστών είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από τη ΔΑΟΕ, μετά την ένοπλη ληστεία στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, τον Απρίλιο του 2025, όπου είχαν δράσει με πανομοιότυπο τρόπο με τη χθεσινή ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Όλοι οι συλληφθέντες είναι ηλικίας έως 33 ετών και δεν έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τις Αρχές. Μόνο ένας είναι σεσημασμένος για ναρκωτικά και αθλητική βία, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τρεις έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε επεισόδια με αστυνομικούς.

Πηγή: skai.gr

