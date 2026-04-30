Συνεχίζονται τα μέτρα αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Όπως ανακοινώθηκε, στις 29 Απριλίου 2026 και ώρα 18:15, στη Σωτηρίτσα Αγιάς Λάρισας, συνελήφθη ένα άτομο, διότι κατελήφθη να έχει μετακινήσει προς βοσκή 100 πρόβατα σε απόσταση 150 μέτρων περίπου από τη σταβλική του εγκατάσταση, παρά την απαγόρευση που έχει εξαγγελθεί, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα μέτρα για την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Την ίδια μέρα και ώρα 17:30, στο Γριζάνο Τρικάλων, συνελήφθη ένα άτομο, διότι κατελήφθη να έχει μετακινήσει προς βοσκή 90 πρόβατα σε απόσταση 100 μέτρων περίπου από τη σταβλική του εγκατάσταση, παρά την απαγόρευση που έχει εξαγγελθεί, παραβιάζοντας τα μέτρα για την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Πηγή: skai.gr

