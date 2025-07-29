Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από την τραγική υπόθεση του μικρού κοριτσιού που ξεβράστηκε νεκρό στην παραλία της ΕΔΕΜ στο Φάληρο. Τρία 24ωρα μετά τον εντοπισμό της σορού, η ταυτότητα του παιδιού δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, με τις Αρχές να ερευνούν εντατικά κάθε πιθανό σενάριο.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος οφείλεται σε πνιγμό, ενώ οι κακώσεις στο πρόσωπο (μύτη, μέτωπο, στόμα) αποδίδονται σε μεταθανάτια τριβή με άμμο και πέτρες. Η εγκληματική ενέργεια δεν έχει αποκλειστεί, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις. Το παιδί φέρεται να βρισκόταν στη θάλασσα για 24 έως 36 ώρες πριν ξεβραστεί στην ακτή.

Οι έρευνες του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται σε τρία βασικά ενδεχόμενα:

Να επέβαινε σε λέμβο μεταναστών που ναυάγησε,

Να διέφυγε από δομή φιλοξενίας ανηλίκων,

Να είχε απομακρυνθεί από τον γονέα ή συνοδό του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, στη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας ερευνάται η περίπτωση ενός κοριτσιού που φέρει ομοιότητες με το κοριτσάκι. Παράλληλα, το Λιμενικό εξετάζει λίστα με τέσσερις περιπτώσεις εξαφανισμένων ανηλίκων.

Παρά τις εκκλήσεις του Λιμενικού Σώματος προς το κοινό για πληροφορίες, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανταπόκριση που να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του παιδιού.

Πηγή: skai.gr

