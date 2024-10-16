Της Έλενας Γαλάρη
Νέο αίτημα αποφυλάκισης κατέθεσε στο Συμβούλιο πλημμελειοδικών Λαμίας, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στη δίκη της Xρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης.
Όπως είπε η συνήγορός του, σε λίγες ημέρες αναμένεται η έκδοση του βουλεύματος για τη δεύτερη αίτηση αποφυλάκισης που έχει καταθέσει, υποστηρίζοντας ότι έχει εκτίσει την ποινή που του έχει επιβληθεί από το πρωτόβαθμιο δικαστήριο.
Η εισαγγελέας έχει ήδη προτείνει να απορριφθεί το αίτημά του με το σκεπτικό ότι είναι σε εξέλιξη η δευτεροβάθμια δίκη και ότι ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει σοβαρά αδικήματα.
Ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με τη συνηγορό του έχει προσφύγει στο Δικαστήριο του Στρασβούργου για παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας.
